Hatay'da depremden 161 saat sonra 12 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 161 saat sonra Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 12 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın enkazında Kütahya'dan gelen madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekiplerince arama kurtarma çalışması yapıldı.

Bir kişinin göçük altında sağ olduğunu tespit eden ekipler, depremden 161 saat sonra Reem Khaled Nassani'yi kurtardı.

Enkazdan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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