Ekipler enkazdan evcil hayvanları da kurtarıyor

HATAY (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan geriye kalan kişisel eşyalar arama kurtarma ekiplerini hüzünlendirirken, kurtarılan evcil hayvanlar ekibe mutluluk veriyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Enkazlardan zaman zaman kedi, kuş gibi hayvanlar da kurtarılıyor.

Hatay'da ekipler, çalışma sırasında buldukları fotoğraf albümleri, çocukların çeşitli spor müsabakalarında kazandığı madalyalar gibi kişisel eşyaları enkaz çevresinde belirlenen alana bırakıyor.

Enkaz alanındaki çalışmaları takip eden bazı vatandaşlar, yakınlarına ait eşyaları alabiliyor.

Depremzede çocuklara ait spor branşlarında kazanılan madalyalar, ders notları, fotoğraflar görenleri duygulandırıyor. Yıkılan binaların çevresinde ateş yakarak ısınan depremzedeler, fotoğraflara bakıp duygulanıyor.

Çalışmaların sürdüğü kentte enkazda buldukları kişisel eşyalarla hüzünlenen ekipler, kurtarılan evcil hayvanlarla seviniyor.

Hayvanlardan yaralı olanlara veterinerler müdahale ediyor.

- "İnsanlara olduğu gibi hayvanlara da yardım ediyoruz"

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesine bağlı madenci Emre Bayram, AA muhabirine, günlerdir çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Çalışmalar sırasında bir güvercin kafesi bulduklarını aktaran Bayram, "Kafesi çıkarıp kapağını açıp serbest bıraktık. Biri yaralıydı. Onu da tedavi ettirdik. Bizim için hayvan da olsa bir candır. Bir güvercinin canını kurtardık. Diğer güvercinler de enkazdan hiç ayrılmıyor. Hüznün yanında bize bir nebze de olsa sevinç yaşatıyorlar." diye konuştu.

Bayram, enkazdan çok sayıda kedi de kurtardıklarını dile getirerek, "İnsanlara olduğu gibi hayvanlara da yardım ediyoruz." dedi.

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