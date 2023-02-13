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"Asrın felaketi"nden etkilenen Kırıkhan'da çadır ve konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

AA

"Asrın felaketi"nden etkilenen Kırıkhan'da çadır ve konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı veya hasar gördüğü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadır ve konteyner kentler kuruluyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görevlendirilen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, afet koordinasyon merkezi olarak hizmet veren Kırıkhan 1. Hudut Tabur Komutanlığında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente varıldığında olayın büyüklüğünün daha iyi müşahede edildiğini dile getirdi.

İlk andan itibaren ilçedeki AFAD koordinasyonunu sağladıklarını belirten Pehlivan, Kastamonu AFAD İl Müdürü'nün buraya atandığını ve kullanılabilecek ender kamu binalarından taburu, koordinasyon merkezi belirleyerek görev dağılımını yaptıklarını anlattı.

Vali Pehlivan, şu anda müdahale edilen enkazın 300 civarında olduğunu bildirerek, "Tamamen yıkılmış 153 binamız var. Diğerlerinin de tamamına yakını yıkılmış. Bunların hepsine belki ilk gün araç tedariki biraz zaman aldıysa da sonrasında özellikle Türkiye Taşkömürü Kurumu arama kurtarma ekiplerini, Mersin'in tüm belediyeleri ve kurumları, orada iş yapan insanların araç gerecini, ne var ne yok buraya kanalize etmeye çalıştık." dedi.

Bütün noktalara ivedilikle müdahale başlattıklarını kaydeden Pehlivan, "Bir hafta içinde dokunmadığımız enkaz yok. Bunun yanında arama kurtarma ekipleri sayesinde kurtarılan çok vatandaşımız oldu. Diğer yandan da çadır kentler kurmaya başladık. Şu anda 7 noktada çadır kentler oluşturduk." diye konuştu.

- İlçede yaklaşık 3 bin jandarma ve polis güvenliği sağlıyor

Pehlivan, ilçede 1800 civarında jandarma ve 1000 civarında polisin, güvenlik zafiyeti olmaması için görev yaptığını aktardı.

Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Pehlivan, "Dün 160. saatte bir vatandaşımız çıkarıldı. 25 noktada mobil mutfak var. 4 noktada lojistik merkezimiz var, bunu tek merkezde topluyoruz. Önce çalışanlar arasında takım anlayışıyla hareket etmek gerekiyor. Morali yüksek tutmak gerekiyor. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya gayret ediyoruz. Acılarımız ortak. Bir yandan bu işleri yaparken bir yandan da onları teskin ediyoruz. Yoğun mücadele veriyoruz. Tam teyakkuz halindeyiz." sözlerini sarf etti.

Vali Pehlivan, çadırların yanı sıra konteyner kentlerin de kurulumuna başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk etapta 500 konteynerin kurulumu için 2 gün önce altyapı çalışmaları başladı. Kanalizasyonunu, suyunu ve ortak kullanım alanlarını yapıyoruz. Bölgede kurulan çadır sayısı 2 bin 500'e ulaştı. İlk etapta 500 konteyner kuracağız, firmalar ve gönüllüler de destek veriyor. İlk anda 1500 civarında konteyner kurulumunu yapacağız. 1500 konteyner ilk anda can suyu olacak. Köylerine, ailelerinin yanına gidenler var. Bir o kadar daha konteyner kent kurmamız halinde epey rahatlama olur. Zamanla çadırda kalanları da oraya alacağız. 3-4 bin kapasiteyle inşallah bu süreci ilk etapta yönetmiş olacağız. Önce çadır kentlere, çadır kentlerden konteyner kentlere, konteynerden de kalıcı konutlara üç fazlı bir operasyon olacak."

İlçede hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğine dikkati çeken Pehlivan, "Atacağımız adımlarla adeta yeni bir Kırıkhan kurulacak. Çevreye duyarlı, insanların güvenle yaşayacağı bir ilçe inşa edilecek." ifadesini kullandı.

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