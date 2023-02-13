Hataylı Genco ailesini deprem gecesi köpekleri "Çilek" güvenli bölgeye çıkardı

HATAY (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Hatay'da, Asi Nehri'nin kıyısında bulunan evleri deprem nedeniyle yıkılan ve oluşan yarıklara su dolması nedeniyle bahçelerinden çıkamayan 3 kişilik Genco ailesi, köpeklerinin yol göstermesiyle güvenli bölgeye ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Antakya ilçesine bağlı kırsal Demirköprü Mahallesi'nde, Kenan (48) ve eşi Ayşe Genco (47) ve oğulları Ahmet Genco'nun yaşadığı tek katlı ev yıkıldı.

Kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan aile bireyleri, devpremde evlerinin etrafında oluşan çok sayıda yarığa su dolması nedeniyle güvenli alana geçemedi.

Genco ailesi, "canını kurtarsın" diye zincirlerini çözdüğü köpekleri "Çilek"in yol göstermesiyle güvenli bölge olan 500 metre uzaklıktaki mahalle okulunun bahçesine ulaştı.

- "Canımızı önce Allah'a, sonra köpeğimize borçluyuz"

Ayşe Genco, AA muhabirine, deprem nedeniyle mahalledeki birçok evin adeta nehirle birleştiğini söyledi.

O gece yaşadıklarını anlatan Genco, şöyle konuştu:

"Eşim ve oğlumla el ele tutuşup evimizin bahçe kapısına doğru yürüdük. Ayakta duramıyorduk. Her yerde büyük yarıklar oluştu. Bu yarıklara su dolunca geri kaçtık. Bu sırada bağlı olan köpeği oğlum tasmasından çıkardı. Zifiri karanlıkta hiçbir şey göremiyorduk, kelimeişehadet getirmeye başladık. Bu sırada köpeğimiz dişleriyle beni çekti. Kıyafetimin her yeri bu nedenle yırtıktı. Yarıklara düşe kalka köpek bizi mahallenin okulundaki bahçeye kadar götürdü. Canımızı önce Allah'a, sonra köpeğimize borçluyuz. Köpek bizim yol göstericimiz oldu."

Genco, depremden sonra nehir sularına kapılan 12 küçükbaş ve 9 büyükbaş hayvanının telef olduğunu dile getirdi.

Ahmet Genco da enkazdan telefonlarını bile alamadan çıktıklarını ifade ederek, köpeklerine ömür boyu çok iyi bakacaklarını, onu aileden birisi gibi gördüklerini vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yener ise 2 katlı evlerinin depremde çöktüğü bilgisini verdi.

Nehrin kenarındaki neredeyse bütün evlerin yıkıldığını aktaran Yener, "Mahallede oluşan yarıklara Asi Nehri'nin suları doldu. Yarıklar nedeniyle eşimle güçlükle bölgeden çıktık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.