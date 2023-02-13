Hatay'da enkaz altında kalan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 2 katlı evin çöken bodrumunda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Samandağ ilçesinde görev alan Küçükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, ahır olarak kullanılan bodrum katı çöken 2 katlı binanın enkazında 2 büyükbaş hayvanın mahsur kaldığını belirledi.

Çalışma başlatan ekipler, üst kattan alta doğru delik açarak hayvanları sağ çıkarıp sahibine teslim etti.

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