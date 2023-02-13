Yatağa bağımlı depremzedenin yardımına UMKE ekipleri yetişti

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HATAY (AA) - Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Kastamonu UMKE ekibi, cihaza bağlı yaşamını sürdüren ve elektrik olmadığı için solunumu tehlikeye giren engelli Ali Bağdadi'nin yardımına yetişti.

Depremin ardından Alazi köyündeki evlerinde 16 kişi yaşamaya başlayan Bağdadi ailesinin engelli oğlu Ali Bağdadi'nin, solunum cihazı elektrik olmaması nedeniyle jeneratörle çalışıyordu.

Jeneratörün yakıtının azalması üzerine aile UMKE komuta kontrol merkezine ihbarda bulundu. Harekete geçen Kastamonu UMKE ekibi, Alazi köyüne doğru yola çıktı. Bağdadi ailesinin evine giden ekip, burada solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Ali Bağdadi'ye ulaştı.

Bağdadi'nin tedavisini yapıp, eksik ilaçlarını kendisine ulaştıran UMKE ekibi solunum cihazını çalıştıran jeneratörün yakıtını tamamladı. Ekip daha sonra aynı evdeki hasta çocuk Hasan Bağdadi'yi de muayene ederek tedavisini yaptı.

Yozgat'taki bir yaşıtı tarafından deprem mağduru bir çocuğa ulaştırılması için üzerinde yazan notla deprem bölgesine gönderilen oyuncak UMKE ekipleri tarafından küçük Hasan'a hediye edildi.

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