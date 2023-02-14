Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Hatay'da incelemede bulundu

Bu ilçeler fay hattı üzerinde! İşte deprem riski olan ilçelerimiz

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HATAY (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakan Dönmez, Antakya ilçesinde çöken binalardaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti.

Depremzedelerin taleplerini dinleyen Dönmez, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Dönmez, çöken Rönesans Rezidans'ta görev yapan Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı madencilerle de görüştü.

Madencilere çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Dönmez, "Enkaz altındaki çok sayıda vatandaşımızı sağ çıkardınız. Özverili çalışmalarınıza minnettarız." dedi.



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