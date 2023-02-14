Belçika'dan Hatay'a gönderilen sahra hastanesinin çadır kurulumu tamamlandı

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika hükümetince Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen sahra hastanesinin perşembe günü hizmete alınması planlanıyor.

Kırıkhan Devlet Hastanesi yakınında yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olacak sahra hastanesinin çadır kurulumu ekiplerce tamamlandı.

Hastanede görev alacak 80 kişilik tıbbi personel ve sağlık malzemelerinin yarın kente gelmesi, hastanenin 16 Şubat Perşembe günü hizmete alınması hedefleniyor.

İçerisinde su arıtma sistemi, kadın-doğum ve çocuk birimleri, cerrahi birimler, ameliyathane, ayakta tedavi birimi, acil servis, radyoloji ünitesi ve hasta yatakhanesi bulunan hastanede günde en az 100 kişi tedavi hizmeti alabilecek, 20 kişi de yatarak tedavi görebilecek.

Günde 50 küçük çaplı ameliyatın gerçekleştirilebileceği hastanenin 7 büyük ameliyat yapma kapasitesi olacak.



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