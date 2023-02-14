Hatay'a ulaşan ilk ekiplerden Polis Arama ve Kurtarma, 73 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

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HATAY (AA) - AYKUT KARADAĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'da, Polis Arama ve Kurtarma (PAK) ekipleri ilk günden itibaren çalışmalarıyla enkaz altından çok sayıda kişinin kurtarılmasını sağladı.

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Polis Arama ve Kurtarma ekipleri gece gündüz demeden mücadele veriyor.

Deprem haberini alır almaz Hatay'a ulaşan yaklaşık 374 kişilik PAK ekibi, aralıksız çalışmalarıyla 73 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı.

PAK Şube Müdürü Ahmet Cevat Aksoy, AA muhabirine, Hatay'a depremin olduğu gün öğleden sonra ulaştıklarını, polisevi enkazından üç kişiyi kurtardıklarını ifade etti.

İkinci görev yeri olarak sanayi bölgesine gittiklerini belirten Aksoy, Emniyet teşkilatının diğer birimleri ve sivil arama kurtarma ekipleriyle bir anne ve kızına sağ ulaştıklarını kaydetti. Aksoy, "Anne ve kızını çok zor şartlar altında, 'fare deliği' diyebileceğimiz alandan canımızı hiçe sayarak 4-5 saatlik bir çalışmanın akabinde çıkardık." diye konuştu.

Aksoy, Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde de yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

- 600'ü aşkın emniyet personeli bölgede

Günlük uyku sürelerinin 3-4 saati geçmediğini anlatan Aksoy, depremden etkilenen diğer illerde görevlerini tamamlayanların da gelmesiyle Hatay'daki Emniyet mensubu sayısının 600'ü aştığını belirtti.

AFAD koordinesinde 8 bölgede faaliyet gösterdiklerini kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Ümitlerimiz bitmiyor, tükenmek bilmiyor. Halen can bulma derdindeyiz. Cansiperane çalışıyoruz. Tüm varlığımızla, elimizden geldiğince güç ve gayreti sarf etmekteyiz. Gece ve gündüz ihtiyaçlarımızın hepsi ilgili birimler tarafından karşılanıyor. Ayrıca Güvenlik Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı da bizlerin devamlı yanında. Kendilerine ihtiyaç ve taleplerimizi bildiriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu konuda gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı gösteriyor. Biz de vazifemiz ve görevimiz olan vatandaşımıza görev borcumuzu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz."

Aksoy, bölgede Emniyet Genel Müdürlüğünün günlük 10 bin kişiye yemek sağlayan mobil mutfağının bulunduğunu, deprem bölgesinde 200 gün boyunca gece ve gündüz görev almalarının planlandığını sözlerine ekledi.





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