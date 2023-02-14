Hatay'da 201 saat enkazda kalan öğretmenin yaşadığını sırtına dokununca anlamışlar

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HATAY (AA) - AYKUT KARADAĞ - Hatay'da yıkılan binanın enkazından 201 saat sonra çıkarılan öğretmen Emine Akgül'e ulaşan ekiptekilerden TTK mühendisi Hanefi Oruç, kadının sırtına dokunduklarında yaşadığını fark ettiklerini anlattı.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı'nın enkazından depremin 9'uncu gününde çıkarılan 26 yaşındaki Emine Akgül'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Akgül'ü kurtaran ekipte yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine bağlı madencilerden TTK maden mühendisi Hanefi Oruç, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Sağ olduğu düşünülen çocuğu aramak için bölgedeki bir enkazda bulunduklarını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Yan dairede öğretmen kızımızı bulduk. Tabyayı az kaldırınca görüntü aldık. Sonra durdurduk çalışmayı. Kendi çalışmamızı yürüttük. İlk önce eks sanmıştık, bir tepkisi yoktu. Sırtına dokunduğumuzda baktık ki yaşam belirtisi var. Bizimle de iletişime geçti, biraz konuştuk. Galiba annesi babası da içerideymiş."

- "Nişanlısı buradaymış, ona çok mutlu olduk"



Oruç, Akgül'ü sağ çıkarmalarından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Çevrede kadının yakınlarına rastlamadıklarını aktaran Oruç, "Nişanlısı buradaymış, ona çok mutlu olduk. İnşallah bir yuva kurarlar. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Akgül ile ilk önce arkadaşlarım iletişim kurdu. Sesinin çok canlı olduğunu söylediler. İnşallah, yaşayacak." diye konuştu.

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