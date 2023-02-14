Antakya'da yabancı uyruklu bir kadın depremin 203. saatinde enkazdan çıkarıldı

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 203. saatinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu bir kadın kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Merkez Antakya ilçesindeki Burçak Apartmanı enkazında ekiplerce gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmasında, depremin 203. saatinde 25 yaşlarındaki Dima isimli yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.



Enkazdan çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

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