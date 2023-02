Deprem acılarını unutup enkazlardan 300'ü aşkın hayvanı kurtardılar

Can kaybı ve yaralılarda son durum!

HATAY (AA) - AYKUT KARADAĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'da gönüllüler, yıkılan ya da hasar gören binalarda mahsur kalan hayvanları da kurtarıyor.

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin enkazlardan canlı kurtarma çabası tüm hızıyla devam ederken, afet bölgesindeki hayvanlar da unutulmuyor.

Hatay'da birçok yakınını kaybeden Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği Hatay Sorumlusu İbrahim Göçer ve arkadaşları kendi acılarını bir yana bırakıp depremzedelerin yardımına koşuyor, enkazlarda mahsur kalan hayvanları çıkarıyor. Kurtarılan hayvanlar bölgede oluşturulan barınağa getirilerek tedavi ve bakımları sağlanıyor.

Göçer, AA muhabirine, yakınlarından birçok kişiyi depremde kaybettiğini söyledi.

Ailesini güvenli bir yere naklettikten sonra deprem bölgesine can kurtarmak için koştuğunu belirten Göçer, "Ekibimle buradayım. Herhangi bir canı kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Akrabalarımdan en yakın arkadaşlarıma kadar çoğu insanı kaybettim ama ayakta durmamız lazım. Dinç durmamız gerekiyor. Bunlar da can." dedi.

- 7 vinçle sahada çalışıyorlar

Gece gündüz deprem bölgesinde görev yaptıklarını anlatan Göçer, "Bir yandan canlara yetişmeye çalışıyoruz. Bir yandan da insanlara yetişmeye çalışıyoruz. Hatay'a geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran da ilk günden itibaren büyük bir ekiple deprem bölgelerine gelerek görev yapmaya başladıklarını bildirdi.

Aldıkları ihbarları değerlendirerek 7 vinçle yer aldıkları bölgede kedi, köpek gibi mahsur kalan can dostları hayatta tutmaya çalıştıklarını anlatan Taşkıran, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar 300'den fazla cana dokunduk kurtarmalarda, enkaz altından olsun binaların içinden olsun birçok can dostumuzu kurtardık. 200'den fazla kişiyle canla başla çalışıyoruz. Aynı zamanda bir arama kurtarma köpeğimiz var; enkazda çalışan. O da hem can dostlarımız için hem kaybı olan insanlar için çalıştı günlerce. Görev yapan diğer can dostlarımız gibi o da yoruldu. Büyük bir mücadele, çok büyük bir kayıp var burada. Tüm canlılar için çok büyük bir kayıp. Ama halen çalışmaya devam ediyoruz. İhbar hattımıza çok sayıda ihbar geliyor. Çok fazla canımız halen evlerde mahsur. Bunun için vinçlerimiz ve ekip olarak çalışmalarımız devam ediyor."

