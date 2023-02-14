Hatay Antakya'da depremin 209'uncu saatinde karı koca enkazdan kurtarıldı

HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu karı koca kurtarıldı.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 209'uncu saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı kurtardı.
Ekiplerce enkazdan çıkarılan karı koca hastaneye kaldırıldı.