Ukrayna kurtarma ekibi şefi: "(Deprem bölgesinde) Her şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar"

HATAY (AA) - MUSTAFA DEVECİ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek amacıyla Türkiye'ye gelen Ukrayna arama kurtarma ekibinin şefi Konstantin Silayev, "(Bölgedeki halk) Her şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hem fiziksel olarak hem de örneğin yolda mola verdiğimizde insanlar yanımıza geliyordu, çay olsun yemek olsun, ikramlar veriyorlardı." dedi.

Ukrayna arama kurtarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, 77 kişiden oluşan ekip, 10 arama kurtarma köpeği ve 16 arama kurtarma aracıyla 7 Şubat’ta ülkelerinden Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Ekip, Hatay’ın Antakya ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

AFAD ile koordineli hareket eden ekip, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Antakya'da dün, Ukraynalı ekibin destek verdiği çalışmalarda, 30 yaşlarında bir kadın, depremden yaklaşık 205 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Yaklaşık bir haftadır arama kurtarma çalışmalarına katılan Ukraynalı ekip, deprem nedeniyle hayatını kaybeden çok sayıda kişinin de cansız bedenlerini enkaz altından çıkararak ailelerine teslim etti.

Arama kurtarma ekibinin şefi Konstantin Silayev, çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Silayev, acının rengi, ırkı ve dini olmadığını, Türk halkının acısını ve trajedisini paylaştıklarını belirtti.

- "Böyle büyük ölçekli yıkımın olması korkunç"

Ülkesinin Rusya ile savaşta olduğunu, bu nedenle de yıkımlara yabancı olmadığını anımsatan Silayev, “Çok tanıdık kareler. Yolda yıkılmış binalar, sokakta kalmış insanlar gördük. Şu an bizim ülkemizde de benzer bir tablo var. Bunun ne kadar büyük bir acı olduğunu anlıyorum. Böyle şeylerin gerçekleşmesi, insanların hayatını kaybetmesi, böyle büyük ölçekli yıkımın olması korkunç.” diye konuştu.

Silayev, bölgedeki halkın kendilerine yardımcı olduğunu ve içten davrandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Birçoğu 'Yaşasın Ukrayna' diye karşılık veriyor. Her şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hem fiziksel olarak hem de örneğin yolda mola verdiğimizde insanlar yanımıza geliyordu, çay olsun yemek olsun, ikramlar veriyorlardı. Buraya gelirken benzinliklere uğradığımızda bize su satın alıyorlardı, hatta araçlar için benzin temin eden bile oldu.”

- "Türkiye’nin destek ve yardımlara minnettarlığımızı gösterebilmemiz için elimizden gelen bu"

Ekip şefi, deprem bölgesine yardıma gelmelerine ilişkin, “Türkiye’nin savaşın başında bize sağladığı destek ve yardımlara minnettarlığımızı gösterebilmemiz için elimizden gelen bu. Sadece küçük bir teşekkür.” ifadesini kullandı.

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