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Depremzedelere evlerini açan Hataylı Güzel kardeşler 3 öğün yemek dağıtıyor

AA

Depremzedelere evlerini açan Hataylı Güzel kardeşler 3 öğün yemek dağıtıyor

HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Hataylı olan ve yıllardır yurt dışında yaşayan iki kardeş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'daki konaklarını depremzedelere ve yardım ekiplerine açarak gönüllü aşçıların pişirdiği yemekleri 3 öğün afetzedelere dağıtıyor.

Gine Cumhuriyeti'nde restoran, inşaat, mobilya ve plastik doğrama alanlarında yatırımları bulunan ve bu ülkede yaklaşık 17 senedir yaşayan Salih ve Emirhan Güzel, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma ve yardım seferberliği başlattı.

Annelerinin de yaşadığı konakta depremzedelerin barınma, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayarak adeta aşevine dönüştüren Güzel kardeşler, bir süre sonra farklı illerden gönüllü olarak Hatay'a gelenleri de evlerine kabul etti. İki kardeş, enkazlardan kurtarılan 12 köpekle de konakta ilgileniyor.

En büyük desteği Gine'de Konakri Büyükelçiliği Maslahatgüzarlığı görevi sırasında Güzel kardeşlerle tanışan Dışişleri Bakanlığı görevlisi Cevdet Can Canikli'den alan Salih Güzel, Gine'de bulunan ağabeyinin de katkılarıyla, gönüllü aşçılar ile arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonlarını sağladı.

Hem kendi imkanlarıyla temin ettikleri hem de bazı kurum ve kuruluşların, hayırseverlerin gönderdiği yardımları bölge insanına ulaştıran kardeşler, 8 gönüllü aşçının konağın mutfağında hazırladığı sıcak yemekleri 3 öğün huzurevi, deprem çadırları ve kırsal mahallelere ulaştırıyor.

- Yardım üssü gibi işlev gören konakta 220 kişiyi ağırlıyorlar

Salih Güzel, AA muhabirine, bölge insanı için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, her gün 3 bin kişilik yemek dağıttıklarını söyledi.

Depremler sırasında annesiyle bulundukları Antakya ilçesindeki konağın zarar görmediğini, hemen kent merkezine gidip önce iki halası ile teyzesini, daha sonra 600 Konutlar'da iki kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını belirten Güzel, şöyle devam etti:

"İkinci gün Cevdet beni aradı, Koreli arama kurtarma ekiplerini getireceğini söyledi. Ben de ağabeyimle elimizden gelen desteği sağlayabileceğimizi anlattım. Onları bir yere yerleştirdikten sonra kendimiz organize olmaya çalıştık. Yardıma gelen insanlara, hayatta kalan depremzedelere yardımcı olmak için evimizi açtık. Endüstriyel mutfağımız var, insanlara sıcak yemek temin ediyoruz. Kuru bakliyat, gıda, giyim gibi ne ihtiyaçları varsa 3 gün içinde organize olup insanlara yetiştirmeye, insanlara dokunmaya çalıştık. O işe organize bir şekilde hala devam ediyoruz. Gelen gönüllüler var, bize destek veren insanlar var."

Güzel, konakta depremzedeler ve yardım ekipleri olmak üzere 220 kişiye ev sahipliği yaptıklarını, İzmir ve Aydın'dan gelen gönüllü aşçılarla çalıştıklarını belirtti.

Konakta hizmet veren doktorların, psikologların, çocuklara yönelik rehabilitasyon ekiplerinin de bulunduğu bilgisini veren Güzel, "Millet ayakta kalacak ki devlet ayakta kalsın. Milletimiz var olursa devletimiz var olur. Herkes bunun bilincinde. Bu bilinçle insanlara dokunmaya, onları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu zorlukların üstesinden bu güzel insanlarla beraber geleceğiz. Allah'ın izniyle de bu felaketten çok güçlü bir şekilde çıkacağız." diye konuştu.

- Çadır kent kurulursa yemek ihtiyacını karşılayacaklar

Salih Güzel, ellerinden geldiğince afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ancak Hatay'da bu konuda destek gereken çok insanın bulunduğunu dile getirdi.

Konağın yakınında kurulacak bir çadır kentin sıcak yemek ihtiyacını da karşılayabileceklerini anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"Etrafımızda insanlar olursa hem güvenliğimiz iyi olur hem insanlara erişimimiz daha rahat, daha kolay olur. Bu çadırları kurarsak, insanlar etrafımızda rahat bir şekilde hem temizliklerini yaparlar hem sıcak yemeklerine erişirler. Yani bu süreci bu şekilde atlatırız. Sıcak yemeğe erişemeyenlere biz burada sıcak yemek temin ediyoruz. Gelip buradan alıyorlar. Kendimiz de götürüyoruz. Memleketim burası ama ben yurt dışında çalışıyorum. Depremi burada yaşadığım, vatandaşın halini gördüğüm için de burayı terk etmedim. Süreci tamamlayana kadar buradayım."

Güzel, kuru bakliyat ve sebze gibi yemeklik malzemeye ihtiyaç duyduklarını aktararak, bölgenin güvenliğini sağlama konusunda yetkililerden destek istedi.

Gönüllü şeflerden Burçin Bertecene ise 7 Şubat'tan bu yana depremzedeler için yemek pişirdiklerini söyledi.

Hatay'a, sokaklarda kaldırımlarda yatacaklarını, odunları ateşleyip başında ısınacaklarını göze alarak geldiklerini vurgulayan Bertecene, "Daha önce itfaiyenin arkasında bir bölgede yemek yaptık. Birkaç gün orada 3-4 bin kişiyi doyurduk. Daha sonra Salih bey sağ olsun böyle bir imkan sağladı. Tüm aşçı arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Günde 2-3 saat uykuyla ayaktayız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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