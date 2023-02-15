Hatay'a ulaşan ilk ekiplerden Uşak Belediyesi itfaiye personeli depremzedeler için seferber oldu

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'a ulaşan ilk ekipler arasında yer alan Uşak Belediyesi itfaiye personeli, Samandağ ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçedeki faaliyetlerini tamamladı.

Samandağ'da birçok vatandaşın enkazdan sağ çıkarılmasına katkı sağlayan ekip, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz tarafından çalışmalarını sürdürecekleri Antakya'ya uğurlandı.

Eryılmaz, yaptığı konuşmada, Samandağ halkının zor bir süreçten geçtiğini, büyük bir felaket yaşandığını söyledi.

Acılarının çok büyük olduğunu, ciddi kayıplar verdiklerini aktaran Eryılmaz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Eryılmaz, bu zor süreçte kendilerini yalnız bırakmayarak yardıma koşan yardım ekiplerine, belediyelere, arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Özellikle Uşak Belediyesinin buraya göndermiş olduğu arama kurtarma ekibi, itfaiye ekibi, temizlik ekibi, yemek ekibi; bunlar gerçekten büyük çaba gösterdiler, büyük katkıları oldu. Samandağ'a ilk yetişen grubun içerisinde Uşak arama kurtarma ekibi oldu. Çok büyük katkıları oldu, birçok vatandaşımızı canlı olarak çıkardılar. Bunu tarif etmek mümkün değil. Aileler çok çok teşekkür ediyor. Özellikle benden rica ettiler; Uşak ekibine minnet borcumuzu iletmemizi istediler." diye konuştu.

-"Samandağ'da arama kurtarma çalışmalarımız sona erdi"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a da duyarlığından dolayı teşekkür eden Eryılmaz, Çakın'ın da ilçeyi ziyaret edeceğini kaydetti.

Arama kurtarma ekibinin ilçedeki çalışmalarını bitirdiğini, faaliyetlerine Antakya'da devam edeceğini aktaran Eryılmaz, "Samandağ'da arama kurtarma çalışmalarımız sona erdi. Enkazın altında herhangi bir canlı vatandaşımız kalmadı, hepsini çıkardık. Kimisi sağ çıktı, kimisi maalesef hayatını kaybetti. Tekrardan size bu mücadelenizden, bu fedakarlığınızdan, katkınızdan, bize göstermiş olduğunuz dayanışma ruhundan dolayı Samandağ halkı adına çok çok teşekkür ediyorum, Allah sizleri alilerinize bağışlasın, Allah sizlerden razı olsun. Bütün Türkiye'ye dayanışmanın ve birlik beraberliğin ne olduğunu çok iyi bir şekilde ortaya koydunuz." ifadelerini kullandı.

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