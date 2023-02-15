İskenderun'da hırsızlık ve yağma olaylarına karşı denetimler sürüyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçleri, hırsızlık ve yağma olaylarını önlemek amacıyla aralıksız denetim yapıyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri, ortak çalışmayla asayişi sağlıyor.

İlçenin her noktasında aralıksız devriye görevini yürüten ekipler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı enkaz alanlarında ve hasar gören binaların önünde nöbet tutuyor.

Ekipler birçok noktada şüpheli görülen araçları durdurarak sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama sorgulaması gerçekleştiriyor.

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