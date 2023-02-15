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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alperenler deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılıyor

AA

Alperenler deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılıyor

HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı illerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Alperen Ocakları Vakfına bağlı Alperen Arama Kurtarma ekipleri, desteklerini Hatay'ın Belen ilçesinde sürdürüyor.

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından yurt içi ve dışından gelen çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalara destek oluyor.

Konya'dan bölgeye ulaşan 50 kişilik afet müdahale ekibi, Belen'de 18 depremzedenin enkaz altından kurtarılmasına yardım ettikten sonra aynı bölgede AFAD koordinasyonunda 28 kişiye daha sağ ulaşılmasını sağladı.

Alperenler, koordinasyon merkezine dönüştürülen Belen İmam Hatip Ortaokulu'nda AFAD gönüllüleri, Türkiye Diyanet Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle gelen yardımları depremzedelere ulaştırıyor.

- "Keş Dağı'nda 1,5 metre kar üstünde rahmetli Genel Başkanımızı aramıştık"

Alperen Ocakları Vakfı Teşkilat Başkanı ve arama kurtarma ekibinin lideri Kazım Birtane, AA muhabirine, Pazarcık merkezli ilk depremi duyunca hemen hazırlık yaparak 6 Şubat'ta öğleden sonra Belen'e ulaştıklarını söyledi.

İlçede 36 binanın yıkıldığını belirten Birtane, "Bir binada arama kurtarma ekipleri faaliyetlerini tamamlayıp ayrıldıktan sonra arkadaşlarımız tarama yaparken bir yerden ses duyduk. Bir tünel oluşturarak o alana girip depremden 82 saat sonra 14 yaşındaki Aliye kardeşimize canlı bir şekilde ulaştık." dedi.

İnsanların enkazların başında yakınlarına sağ ulaşılmasını umutla beklediğini, cenazelerine ulaşılırsa bir an önce defnetmek istediğini dile getiren Birtane çok duygusal anlar yaşadıklarını aktardı.

Diğer ekiplerle koordineli çalıştıklarını anlatan Birtane şöyle konuştu:

"Böyle bir deprem faciasına, afetine ilk defa şahit olduk. Bu depremden sonra milletimizin bütün fertleri kenetlendi. Her 5-6 saniyede bir yardım tırı bölgeye intikal ediyor. Bizler memleketin bütün yaraları sarılıncaya, bütün vatandaşlarımız çadırlara ve konteynerlere yerleştirilinceye kadar bölgeden ayrılmayacağız. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Kahramanmaraş'ta Keş Dağı'nda şehit vermiştik. O zaman STK olarak böyle bir faaliyet alanımız yoktu. Takım elbiselerimizle, ayağımızda kunduralarla Keş Dağı'nda 1,5 metre kar üstünde rahmetli Genel Başkanımızı aramıştık. Bazı arkadaşlarımız don tehlikesi yaşamıştı. Jandarma bizi sağlık durumumuzdan kaynaklı, zorunlu bir şekilde tahliye etmişti. Bu bizde büyük bir travma oluşturmuştu. Başkanımızın cenazesi 48 saat sonra ulaşılıp 96 saat sonra Keş Dağı'ndan indirilmişti. Bir Muhsin daha dağda kalmasın diye oluşturduğumuz arama kurtarma ekipleri hamdolsun bugün Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, diğer afet bölgelerinin tamamında vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyor. İnşallah büyük bir kısmını atlattık, kalan kısmını da atlatacağız. Bütün yaraları saracağız."

- "Burada bu milletin büyüklüğünü gördük"

Arama kurtarma ekibinin sorumlularından Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şimşek ise Belen'de enkazlardan sağ çıkarılanların anında ısınabilmesi, insanların mağdur olmaması için koordinasyon merkezi oluşturduklarını bildirdi.

Gıda, giyecek, battaniye gibi yardımları afetzedelere ulaştırdıklarını anlatan Şimşek şunları kaydetti:

"Burada bu milletin büyüklüğünü gördük. Gelen yardım paketlerinin içinden çıkan notlar bizi çok etkiledi. Konya'dan gelen bir nottu; 'Biraz gariban bir aileyiz. Hakkınızı helal edin. Evimizde var olan şeylerin yarısını sizinle bölüşüyoruz. Her zaman yanınızda olacağız.' diye. Çocuklara üçer beşer kutu süt uzattığımızda, sadece birini ikisini almaları falan inanılmaz duygulandırdı. Yani ne olursanız olun burada hiçbir şeyin bir hükmü kalmıyor. Dün neyseniz bugün çok başka bir dünyaya uyanabiliyorsunuz. Devletimiz büyük, milletimiz büyük. Rabb'im tekrar bizlere bu tür afetler yaşatmasın."

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