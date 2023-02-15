Acılarını "bağrına basan" depremzede eczacılar, afet bölgesinde konteyner eczane kurdu

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HATAY (AA) - SERKAN AVCI/SERDAR ALAKUŞ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri hasar gören, bazıları yakınlarını kaybeden eczacılar tarafından kurulan konteyner eczanede afetzedelere ilaç yardımı yapılıyor.

Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilciliği tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki iki prefabrik yapıya yerleştirilen ve raflara dizilerek ayrıştırılan ilaçlar, depremin üçüncü gününde dağıtılmaya başlandı.

Afetzedelerin reçete gerekmeksizin beyan üzerine ücretsiz ilaç alabildiği konteyner eczanede, bebek maması, kişisel hijyen malzemesi ve hasta bezi desteği de sağlanıyor. Konteynerde verilen hizmetlere başka illerden eczacılar da katkıda bulunuyor.

- Yakınlarının cenazesine bile gidemediler

Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilcisi Ahmet Türen, AA muhabirine, depremde çok sayıda meslektaşının ev ve iş yerlerinin yıkıldığını söyledi.

Herkesin öncelikle yakınlarına ulaşmaya çalıştığını anlatan Türen, "Çevremizdeki yardıma muhtaç kişilere ve enkaz altında kalanlara nasıl faydalı olacağımızın derdine düştük. Bir yandan da sağlıkçı olmamız gereği bu insanlarımızın ilaç ve eczacılık hizmetine nasıl ulaşacağını aynı anda yüreğimizde hissetmeye çalıştık." dedi.

Türen, birinci derece yakınlarının afet bölgesinden tahliyesini sağladıktan sonra eczacılık hizmetini sunmaya yönelik çaba içine girdiklerini dile getirdi.

Depremde yakınlarını kaybettiklerini aktaran Türen, şöyle devam etti:

"Hiçbirinin ne enkazını kaldırmaya ne de cenazesine gidemedik çünkü bize ihtiyacı olan insanların olacağını düşündük. Bunu kendimize görev bildik. Unutamayacağımız acılar yaşadığımız meslektaşlarımızla yan yana gelip konteyner eczane kurduk. Ne yapacağımızı bilmememize rağmen tamamen gönüllü eczacılarımızla bu durumu dert edindik. Depremin üçüncü gününde konteyneri açtık. Daha tasnif bile yapamadan insanlara bulabildiğimiz ilaçları dağıtmaya başladık. Deprem şokunun ardından insanların ihtiyaçları artmaya başladı. İlaçlarını aramaya başladılar. Buradan günlük ortalama 5 bin kişi ihtiyacını karşılaşabiliyor."

- "Burada bir eczanede olabilecek ilaçların yüzde 99'u bulunuyor"

Ahmet Türen, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Konteyner eczanenin, İskenderun ve Hatay'ın birçok bölgesine yardıma gelen profesyonel sağlıkçıların ilaç temin ettiği bir merkez haline geldiğini vurgulayan Türen, şunları kaydetti:

"Bütün ilaçlar burada toplanıyor. Yardıma gelen birçok gönüllümüzün ilaç ve medikal malzeme ihtiyaçlarını da tedarik etmenin gayretindeyiz. Burada bir eczanede olabilecek ilaçların yüzde 99'u bulunuyor. Eczanesi yıkılan, evine giremeyen meslektaşlarımız şu an burada hizmet ediyor. Aynı zamanda depremzedeyiz. Hangi arkadaşlarımızın öldüğünü, hangilerinin yaşadığını bilmiyoruz. Acımızı yaşayamadan seferber olduk. Acımızı inşallah daha sonra milletçe telafi edeceğiz. Şu an hayatta kalanların sağlığını korumakla yükümlüyüz."

Türen, ilaç ihtiyacının her geçen gün arttığını, Türkiye'nin dört bir yanındaki meslektaşlarından desteklerin sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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