İskenderun'da kimsenin bulunmadığı dairelerin açık kalan ışıkları dikkati çekiyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremlerden sonra kimsenin bulunmadığı bazı dairelerin ışıkları açık kaldı.

“Asrın felaketi” Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen iki deprem sonrası İskenderun'da hasar görmeyen çok sayıda bina da boş bırakıldı.

Kimi apartman sakinleri ilçeyi terk ederken, bazıları kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Bu dairelerden bazılarında ışıkların açık kaldığı dikkati çekerken, kimilerinin ise sahipleri tarafından güvenlik amacıyla açık bırakıldığı öğrenildi.

İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Kocadölü, yaptığı açıklamada, ilk depremden bu yana her gün aynı apartman dairesinin ışığının yandığını söyledi.

Kocadölü, oturdukları bina sağlam olmasına rağmen evlerine girmeye korktuklarını ifade etti.

AFAD tarafından kurulan çadırlarda kaldıklarını ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle sıkıntı çekmediklerini anlatan Kocadölü, "Bazı komşularımız deprem anında o telaşla ışıklarını kapatmadan evlerini terk etti. Dairelerin ışıkları depremden bu yana yanıyor. Herkes can havliyle evinden çıktı." dedi.

Sezai Yancar ise çok sayıda mahalle sakininin ilçeyi terk ettiğini, bazı komşularının hırsızlık ve yağma olaylarına karşı evlerinin ışıklarını bilerek açık bıraktığını dile getirdi.

Yancar, mahallede sık sık güvenlik güçlerinin devriye gezdiğini sözlerine ekledi.

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