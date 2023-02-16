Medya-İş "Medyabüs" ve karavanları deprem bölgesindeki gazetecilerin hizmetine sundu

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HATAY (AA) - Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş), gazetecilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye otobüs ve karavanlar konuşlandırdı.

Sendika tarafından "Medyabüs" adı verilen otobüs Hatay'da, karavanlar ise Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve İskenderun'da hizmet veriyor.

Bölgedeki tüm gazetecilerin hizmetine sunulan otobüs ve karavanların içerisinde tuvalet, internet imkanının yanı sıra yiyecek ve sıcak içecek ikramında bulunuluyor.

Sendikanın genel başkanı Sezai Ballı, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde gazetecilerin de zor şartlarda görev yaptığını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda deprem, orman yangını ve sel gibi büyük doğal afetlerin yaşandığına dikkati çeken Ballı, bu afetlerde görev yapan gazetecilerin kullanımına sunmak için tasarladıkları otobüs ve karavanları "İnşallah bir felaket yaşanmaz ve bu araçlara ihtiyacımız olmaz" düşüncesiyle yaptırdıklarını kaydetti.

Depremin ardından hemen harekete geçerek etkilenen illere otobüs ve karavanlarını gönderdiklerini belirten Ballı, "Bölgede görev yapan araçlarımızın haricinde 3 tane de çekme karavan sipariş ettik. Onların da yapımı tamamlanınca hemen deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gazeteciler, Türk halkını umutlandıran haberleri yaparken zor şartlarda görev yapıyor. Sendika olarak bir nebze de olsa gazetecilerin işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Sadece üyelerimiz değil, bütün gazeteciler bu araçlardan faydalanıyor." diye konuştu.

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