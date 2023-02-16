Hatay ve Osmaniye'de deprem anının yeni görüntüleri

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Osmaniye'de deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Asrın felaketi"nden etkilenen illerin başında yer alan Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir evin bahçesindeki kamera görüntüsünde, yarısı dolu olan yüzme havuzunun sarsıntının şiddetiyle dalgalanarak taşması yer alıyor.

Aynı evin içerisinde yer alan kayıtta da evdeki köpeğin telaşla koşuşturması kameraya yansıyor.

Evin önündeki güvenlik kamerası kaydında da depremle arabanın sallanması yer alıyor.

Osmaniye'de İskender Türkmen Caddesi'nde aydınlatma malzemeleri bulunan bir iş yerindeki kayıtta, depremle tavana asılı avizelerin sallanmaya başladığı, raflardaki ürünlerin de sarsıntının şiddetiyle düştüğü görülüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunun dış cephesinde yer alan güvenlik kamerasına da deprem anındaki sarsıntı yansıyor.

Spor salonundaki bir görevlinin sarsıntıyla dışarıya çıktığı görüntüde, görevlinin ayakta durmakta zorlanması yer alıyor.

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