İş makinesi operatörü, çalıştığı binanın yıkılacağını son anda fark edip kaçmış

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HATAY (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Hatay'da çalışma yaptığı binanın bir bölümü, kullandığı iş makinesinin üzerine yıkılan ve son anda kaçarak kurtulmayı başaran 28 yaşındaki Vedat Yıldırım, son kişi enkazdan çıkarılana kadar bölgede görev yapacağını söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak Hatay'a gelen Yıldırım, yıkımını yaptığı binanın bir kısmının kullandığı iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu korku dolu anlar yaşadı. Yıldırım, son anda araçtan atlayıp kaçarak kurtulmayı başardı.

Erzurum'dan Hatay'a gelen Yıldırım, AA muhabirine, depremin hemen ardından Kahramanmaraş'a gıda yardımında bulunduğunu, operatöre ihtiyaç olunca da gönüllü olarak Hatay'a geldiğini anlattı.

Yaklaşık 1 haftadır arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ekskavatörüyle destek verdiğini aktaran Yıldırım, Atatürk Caddesi'ndeki 8 katlı binanın yıkımında çalıştıklarını belirtti.

Yıldırım, binadaki kolonlardan birini güçsüzleştirip diğerlerine başka bölgeden müdahale etmeyi planladığı sırada diğer kolonların depremin etkisiyle zedelendiğini fark ettiğini vurgulayarak, "O sırada İHH üyeleri ıslık çalarak beni uyardı. Binanın bir kısmının yıkılacağını anlayınca hemen iş makinesinden dışarı atladım ve koşmaya başladım. Bir anda her yer toz oldu. Nereye kaçacağımı bilemedim. İHH görevlileri beni tozun içerisinden çıkardılar." diye konuştu.

- "Günde 12-13 saat yoğun tozun içerisinde çalışıyoruz"

O an çok korktuğunu dile getiren Yıldırım, "Aklıma depremzedeler geldi. Benim orada yaşadığım korkunun katbekatını onlar yaşamıştı. Bu olay beni pes ettirmedi. Son vatandaşımız enkaz altından çıkarılana kadar görevime devam edeceğim. İş makinemin camı kırıldı. Telafi olur." dedi.

Yıldırım, günde 12-13 saat yoğun tozun içerisinde çalıştıklarına işaret ederek, "Bütün meslektaşlarım canla başla çalışıyor. Bir an önce depremzedeleri enkazdan çıkarmaktan başka bir şey düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı depremzedelerin hikayelerini anlatmasının kendisini çok etkilediğine değinen Yıldırım, "Eşinin ve çocuğunun enkazda olduğunu söyleyenler var. Çok zor durum. Onlar için 'yoruldum' demeden çalışıyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle felaketler yaşamaz." şeklinde konuştu.

- Olay anı cep telefonu kamerasında

Bu arada, iş makinesi operatörünün çalıştığı esnada binanın yıkılması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, binanın çatısının ve bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi ile operatörün son anda araçtan atlama anları yer alıyor.

Caddeyi büyük toz bulutunun kapladığı görülen kayıtlarda, olay yerindeki vatandaşların, iş makinesi operatörü için "Kaçtı kaçtı, Bir şey olmadı, indi." dedikleri duyuluyor.

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