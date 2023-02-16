GÜNCELLEME - Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Arsuz'a 6 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9,26 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, "Hasarlı binalar da dahil herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimizin sahada taramaları devam ediyor." dedi.





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