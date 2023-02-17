Hatay'da depremin 260. saatinde 12 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı.

Yabancı uyruklu 12 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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