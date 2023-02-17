GÜNCELLEME - Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, bir çocuğa ulaştı.

Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- "Dinleme yaparak çalışıyorduk"

Erzurum PAK ekibinden Engin Bayrak, AA muhabirine, ilk görev yerlerinin Malatya olduğunu, oradaki çalışmaların ardından Hatay'a nakledildiklerini söyledi.

Kentteki enkazda çalışmaya başladıklarını anlatan Bayrak, "İş makinesiyle burada çalışma yapıyorduk ama sakin bir şekilde, en ufak ihtimali dahi dinliyorduk. Dinleme yaparak gidiyorduk, o sırada Osman kardeşimizin sesini duyduk. Ondan sonra elimizle sakin bir şekilde tünel açıp AFAD ekibiyle içeri uzandık. Onlarla tünele girdik. Tüneli genişletip önce hava almasını sağlayarak sakin bir şekilde çocuğu çıkardık." diye konuştu.

Adana AFAD ekibinden Bekir Kara da çocuğu çok rahat bir şekilde uzanır vaziyette bulduklarını belirterek "Çok şükür sağ salim, hiçbir yerinde görünür bir yaralanma yoktu. UMKE'ye de tekrar bir kontrol ettirdim, onlar da gerekli kontrolü yaptıktan sonra dışarı çıkardık. Bizden bir isteği olmadı." ifadelerini kullandı.

Özel Hareket Arama Kurtarma Birliğinden sorumlu Ahmet Doğan ise AFAD, PAK ve ANDA arama kurtarma ekipleriyle koordinasyonlu çalışarak çocuğu enkazdan çıkardıklarını vurgulayarak "Biz umudumuzu kaybetmedik, hiç kimse de kaybetmesin. İnşallah daha güzel haberlerle geleceğiz." dedi.

ANDA Arama Kurtarma Başkanı Okan Tosun da mutluluklarını dile getirdi.



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