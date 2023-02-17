Hatay'da iki aile depremin 261. saatinde enkazdan çıkarılan evlatlarına kavuştu

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki özel hastanenin enkazından depremin 261. saatinde sağ çıkarılan 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı'nın aileleri, evlatlarına günler sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Şakiroğlu ve Avcı'nın aileleri, evlatlarının enkazdan kurtarıldığı haberi üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti.

Yıkılan hastanenin enkazından 261 saat sonra çıkarılan evlatlarını gören ve sarılan aileler, sevinç gözyaşı döktü.

-"Her şeyin en kötüsüne hazırlıklıydım"

Mustafa Avcı'nın babası Ali Avcı, hastanede yaptığı açıklamada, oğlunun kurtarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Evladının hayatta olduğunu öğrenince inanamadığını anlatan baba Avcı, şöyle konuştu:

"Ben artık umudumu tamamen bitirmiş bir vaziyetteydim yani bu, gerçekten bir mucize. Ben buradan sizin aracılığınızla Hatay Vali Yardımcısı'nın ismini bilmiyorum ama ahdim olsun gidip onun ellerinden öpeceğim. Devletin sıcaklığını vali yardımcısının eliyle sırtımda hissettim. Çocuğumu tekrar bana verdiler. Bu konuda katkı sağlayan herkesten binlerce, milyonlarca kez Allah razı olsun. Ben o enkazı gördükten sonra oğlumun oradan sağ çıkabileceğine hiç ihtimal vermemiştim. Her şeyin en kötüsüne hazırlıklıydım. Gerçekten bir mucize oldu. Yeniden Allahutaala oğlumu ikinci kez bana vermiş oldu."

- "En azından bir mezarımız olsa düşüncesindeydik"

Mustafa Avcı'nın kardeşi Kadir Avcı da ağabeyinin eşinin deprem günü doğum yaptığını belirtti.

Ağabeyinin doğumdan sonra hava almak için odadan çıktığını anlatan Kadir Avcı, "Eşinin yattığı odada hiçbir sıkıntı yok. Orada yıkım olmamış. Zemin katta yıkım oldu. Deprem anında orada yakalanmış. Eşi, çocuğu, annem ve babam çok iyi. Umudumuzu tamamen yitirmiştik. Bayağı zaman geçti aradan. Artık bulsak da en azından bir mezarımız olsa düşüncesindeydik. Hiç beklemediğimiz anda aradılar. Biz çalışmalar bitti diye evimize dönmüştük. Telefon gelince inanamadım, defalarca teyit ettim. Doğruymuş, çok şükür çok mutluyuz." diye konuştu.

Ağabeyinin birlikte çıkarıldığı Mehmet Ali Şakiroğlu ile enkaz altında arkadaş olduğunu dile getiren Avcı, şunları ifade etti:

"Demek ki aynı yerde kalmışlar. Biz de dışarıda onun ailesiyle beraber bekliyorduk. Onlar içeride arkadaş oldu, biz dışarıda kader ortağıyız diye arkadaş olduk. Çok mutluyum. Ağabeyimle kısa konuştum. 'Biz enkazda Mehmet Ali ile arkadaş olduk.' dedi. Ben de 'Mehmet Ali'nin kardeşiyle dışarıda arkadaş oldum zaten.' dedim. Günlerdir enkazın başında yatıp kalktık."

- "Umudumu hiç kaybetmedim, daima geleceğini hissediyordum"

Mehmet Ali Şakiroğlu'nun babası Mehmet Boyraz, kendisinin de enkazdan çıktığını söyledi.

Deprem günü oğlunun çocuğunu doktora götürdüğünü anlatan baba Boyraz, "Kantinde otururken polikliniğin oraya doğru gittim. Oğlum öteki binaya doğru geçmiş. Ben tek başıma çıktım. Daha sonra 1. kata indim. Enkazdan çıktıktan sonra baktım, yan bina yıkılmış. Çok şükür, devletime, milletime, Türkiye Cumhuriyeti'ne Allah zeval vermesin. Türk bayrağımızı Allah başımızdan eksik etmesin, ezanlarımızı dindirmesin." şeklinde konuştu.

Depremden sonra zor günler geçirdiğini, umudunu hiç kaybetmediğini dile getiren Boyraz, "11 gündür ne yaşadığımı ben bilirim. 11 gündür gözyaşı döküyorum. Evim yıkılmış, çadırda kalıyorum. Allah'a şükür olsun, oğlumu bulduğum için bir yıl daha çadırda kalmaya razıyım. Umudumu hiç kaybetmedim, daima geleceğini hissediyordum." ifadelerini kullandı.

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