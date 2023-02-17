Mehmetçik, İskenderun'da yıkılan binaların enkazında nöbet tutuyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmetçik, asayişin sağlanmasının yanında enkaz alanlarında nöbet tutmaya devam ediyor.

İlçede birçok noktada devriye gezen askerler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı görevini sürdürüyor.

Askerler, bölgede asayişin sağlanmasında da görev alıyor.

Mehmetçik, depremlerde yıkılan binaların enkazında ve hasar gören iş yerlerinin önlerinde nöbet tutuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.