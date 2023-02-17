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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JÖAK personeli, deprem bölgelerinde her alanda 24 saat görev yapıyor

AA

JÖAK personeli, deprem bölgelerinde her alanda 24 saat görev yapıyor

HATAY (AA) - AYKUT KARADAĞ/DENİZ AÇIK - Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sırada yardım dağıtımı ve asayiş görevleriyle vatandaşlara hizmet veriyor.

JÖAK'a bağlı Jandarma Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Ars, AA muhabirine, birliğe alarm verilmesinin ardından karadan ve havadan süratle deprem bölgesine intikal ettiklerini söyledi.

Ulaştıkları noktalardaki valiliklerin koordinesinde devletin kurumlarıyla ortak çalışma sonucunda enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Ars, "Bir Jandarma Arama Kurtarma Taburu, dört Özel Operasyon Taburu toplam 706 personelle bugüne kadar 5 il, 11 bölgede 299'u sağ olmak üzere 1279 vatandaşımızı enkaz altından çıkarmayı başardık." dedi.

Ars, deprem bölgelerinde sadece arama kurtarma faaliyetleri yürütmediklerini, vatandaşların iaşesiyle ilgili de çalışmalarda bulunduklarına değindi.

Çadır kurma faaliyetleri gibi depremzedelerin hayatını kolaylaştırıcı hizmetler de yaptıklarını aktaran Ars, "Aynı zamanda onların canına, malına kastedecek, kötü düşünceli kişilerden koruyabilmek için devriye hizmetlerinde bulunduk. Özellikle hırsızlık olaylarıyla ilgili hedef olabilecek kritik noktalarda 24 saat esasıyla devriye hizmeti verdik ve o noktalarda geçici karakol hizmetlerimiz oldu." diye konuştu.

Ars, bütün kurumların personelinin vatandaşların acılarını paylaştığını dile getirerek "Kendi kardeşimiz, ağabeyimiz, babamız, evladımız göçük altındaymış gibi 24 saat esasıyla milletimizin yanındayız. Birlik beraberlik ruhu içerisinde el ele vererek bu kötü günleri de geride bırakıp, tekrar küllerimizden doğacağız." şeklinde konuştu.

- 5 helikopterle 96 sorti yapıldı

Binbaşı Ars, Hatay İl Jandarma Komutanlığı emrinde 3 bin 175 personel bulunduğuna işaret ederek "Bunlardan 20'si sağ olmak üzere 58 personelimizi enkazdan kurtarabildik. Hali hazırda 3 bin 165 personelimiz görevinin başında hizmet vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki birliklerde 13 bin 735 personelle, İl Jandarma sorumluluk sahasındaki her yerde hizmete devam ettiklerini belirten Ars, şunları kaydetti:

"Jandarma Havacılığımıza bağlı 5 helikopterimizle şimdiye kadar 96 sortide 138 ton, kara vasıtalarını kullanarak da 150 ton yardım malzemesini Hatay bölgesindeki noktalara ulaştırmayı başardık. Yardımları, personelimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızla buluşturmaya gayret gösteriyoruz."

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