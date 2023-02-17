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Hatay'daki depremzedelerin yaraları gönüllülerin de desteğiyle sarılıyor

AA

HİKMET FARUK BAŞER - Hatay'da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde depremzedelerin yaralarının sarılmasında sivil toplum kuruluşları da önemli destek sağlıyor.

Hatay'daki depremzedelerin yaraları gönüllülerin de desteğiyle sarılıyor

HATAY (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Hatay'da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde depremzedelerin yaralarının sarılmasında sivil toplum kuruluşları da önemli destek sağlıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Burak Sarman, AA muhabirine, vakıf olarak depremin hemen ardından bölgelere hareket ettiklerini söyledi. Depremin ikinci günü Antakya'ya gelerek merkez çadırını kurduklarını belirten Sarman, "Salı sabahından beri burada deprem mağduru vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza burada gıda, temel ihtiyaç maddeleri, temizlik, hijyen, giyim, kuşam, kıyafetlerine kadar destek vermekteyiz." diye konuştu.

Sarman, Antakya'nın çok büyük bir havzaya sahip olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"10 mobil aracımızla Reyhanlı, Samandağ, İskenderun, Hassa'da salı gününden bu zamana kadar yaklaşık 1000 haneye yakın insanımıza ihtiyaç ulaştırmış durumdayız. Burada özellikle ısınma araç ve gereçleri çok önem arz etmekte. Battaniye ve ısıtıcı cihazlarımızın hepsini köylerimize, ilçelerimize yolladık. Köylerimizde özellikle vatandaşlarımız evleri yıkılmasa dahi facianın getirdiği korkuyla evlerine girmekte tereddüt ediyorlar. Oradaki insanlarımıza çadırdan sobaya kadar her türlü yardımı götürdük."

- "3 şehirden bize devamlı gıda, temel ihtiyaç yardımı gelmekte"

TÜGVA koordinasyonunda aş evinde sabah çorba, öğlen ve akşam da yemek ikram edildiğinin altını çizen Sarman, akşamdan sonra Antakya'da merkezdeki tüm vatandaşlara aş evinden yemek götürdüklerini dile getirdi.

Sarman, Türkiye'nin dört bir yanından tırlarla yardımlarının gelmeye devam ettiğini vurgulayarak "Genel Başkan'ımız, tüm yönetim kurulu kardeşlerimiz ile genel başkan yardımcılarını afet bölgelerinde görevlendirdi. Bizim nasıl Hatay görev yerimizse diğer kardeşlerimizin de görev yerleri var. Burada diğer illerimizi, il temsilciliklerimizi afetzede şehirlerle kardeş şehir ilan ettik. Bugün Hatay'ın kardeş şehirleri Adana, Mersin ve Konya. Bu 3 şehirden bize devamlı gıda, temel ihtiyaç yardımı gelmekte. Biz de bunları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜGVA olarak Hatay'da acı dinene kadar şehirde kalmaya devam edeceklerini aktaran Sarman, şunları kaydetti:

"Bu acı ne Hatay'ın ne Kahramanmaraş'ın ne Diyarbakır'ın acısı. Bu acı Türkiye özelinde tüm dünyanın acısı. Dün ve önceki gün bağış toplama programlarında destekleri de tüm vatandaşlarımız gördü. Biz bu afet bitene kadar burada olmayı hedeflemekteyiz. İnşallah vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, elimizden geldiğince, nefesimizin son noktasına kadar yanlarında olarak gayret sarf edeceğiz. Afet bölgesindeki kardeşlerimizle birebir ilgileniyoruz. Önümüzdeki günlerde afet çadırı bölgelerinde organizasyonumuz olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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