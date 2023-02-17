Düzce'de 24 yıl önceki yıkımdan alınan derslerle kurulan dernek Hataylıların yardımına koştu

HATAY (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Düzce'de 24 yıl önce 4 ay arayla yaşanan iki büyük depremin ardından gönüllüler tarafından kurulan derneğin üyeleri, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da yürütülen çalışmalara katılıyor.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos ve Düzce merkezli 12 Kasım 1999 depremlerinde birçoğu enkaz altında kalan ve yardıma gelen ekiplerce hayata bağlanan, bazıları yakınını kaybetmiş gönüllülerden oluşan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), Hatay'daki afetzedelerin yardımına koştu.

Büyük yıkıma yol açan Gölcük ve Düzce depremlerinden alınan derslerle kurulan derneğe mensup 40 kişiden oluşan ve 6 Şubat'taki afetlerden sonra AFAD koordinesinde bölgeye hareket eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce depreminde enkazdan kurtarılan DAKE Başkanı Metin Gözütok, AA muhabirine, tamamen gönüllülerden oluşan derneğin üyelerinin 18 yıldır arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

AFAD'ın yönlendirmesiyle belirlenen enkazlarda çalışma yaptıklarını belirten Gözütok, "Bulduğumuz tüm binalara yetişmeye çalıştık. Her ses duyduğumuz binada çalıştık. Hiç durmadık, 24 saat çalıştık." dedi.

Gözütok, 11 ili etkileyen depremlerin, cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir afet olduğunu vurguladı.

Depremlerin çok geniş bir alanda etkili olduğunu hatırlatan Gözütok, "Ekibi 5'e böldük, malzemelerimizi koşturduk, taşıdık. 16 kişiyi kurtardık. Çok zor bir geceydi. Herkes yakınına ulaşılmasını istiyor. Bu büyüklükteki felakete hiç kimsenin gücü yetmeyebilir. Daha sonra ekipler koştu. Vatandaşlar da bize oldukça fazla malzeme gönderdiler." diye konuştu.

- "1999'da yaşadığımız depremler bize büyük deneyim oldu"

Metin Gözütok, kendilerinin de bir dönem büyük depremleri yaşadıklarını dile getirdi.

Derneğin kuruluşunun Gölcük ve Düzce merkezli 1999 depremlerine dayandığını ifade eden Gözütok, şunları kaydetti:

"Biz o afeti yaşadık. Biz de o yardımlara muhtaçtık zamanında. O çaresizliği gördüğümüz için biz de gönüllü olarak çare olmaya karar vermiştik. Depremzedelerin yaralarını sarmak için hızlı şekilde buraya geldik. Onları en iyi biz anlarız, aynı çaresizliğin içinde kalmıştık. Bir el uzatılsın istiyor herkes, bir yardım bekliyor. Yalnızsınız ve herkes afete maruz kalmış. Tüm Türkiye'den herkes ilk dakikadan itibaren buraya koşmaya başladılar."

Dernek üyelerinden Yıldız Gür Güner ise Düzce'den enkaz altındakilere yardım için kısa sürede bölgeye ulaştıklarını belirtti.

Bölge insanının acılarını paylaştıklarını, onları çok iyi anlayabildiklerini anlatan Güner, "Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten büyük acı, yaşamayan anlayamaz. Biz de depremzedeyiz. 1999'da yaşadığımız depremler bize büyük deneyim oldu. O deneyimimizi burada arkadaşlarımızla acıları azaltmak anlamında kullanmak istedik. Derneğimizdeki gönüllü arkadaşlarımızla şimdi burada görev yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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