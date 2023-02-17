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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç'ten "Bu korkunç afette birlikte duracağız" mesajı:

AA

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç'ten "Bu korkunç afette birlikte duracağız" mesajı:

HATAY (AA) - MUSTAFA DEVECİ - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Boşnak halkının depremlerin etkilediği Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Güçlü durun, sizin için dua ediyoruz, sizin yanınızdayız. Bu korkunç afette birlikte duracağız." dedi.

"Asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Konakoviç, Hatay'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Konakoviç, depremin etkilediği bölgelerin başında gelen Hatay'da gördüklerinden sonra konuşmanın zor olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'in depremden etkilenen Türk halkına ve Türk devletine güçlü bir mesajla desteğini iletmek için Türkiye'ye geldiğini dile getiren Konakoviç, Bosna Hersek'in ve Bosna halkının depremin ardından hızlıca harekete geçtiğini, arama kurtarma ekiplerini ve yardımları bölgeye gönderdiğini anlattı.

Konakoviç, depremin ardından Bosna'dan bölgeye gelen 200'den fazla arama kurtarma uzmanın burada iyi işler yaptığını, bu ekiplerin 26 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını ve onlarla gurur duyduklarını ifade etti.

Depremzedelere yardım için Bosna'dan yiyecek ve diğer ürünlerin yer aldığı 50 tırın da Türkiye'ye doğru yola çıktığını aktaran Konakoviç, "Biz çok güçlü bir ülke değiliz, büyük bir ülke değiliz ama Bosnalıların kalbi çok büyük ve insanlarımız bir kez daha bu krizde Türk halkının yanında olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Deprem haberini aldıktan sonra şok olduklarını ve büyüklüğünü bilemediklerini söyleyen Konakoviç, depremin büyüklüğünü Hatay'a geldikten sonra gördüğü yıkımların ardından farkına vardığını kaydetti.

- "Daha önce böyle bir şey görmedim"

Ülkesinin Türkiye'ye desteğini yineleyen ve depremden etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'da gördüklerini açıklamanın mümkün olmadığını kaydeden Konakoviç, "Daha önce böyle bir şey görmedim. Savaş döneminde Bosna ordusunda askerdim ve hayatımda çok şey gördüm fakat ilk kez şok oldum. Yıkılmış binalar, kaybedilmiş hayatlar…Böylesi bir durumda sadece sizin yanınızda olup yapabileceğimiz her türlü yardımı gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Konakoviç, "Güçlü durun, sizin için dua ediyoruz, sizin yanınızdayız. Bu korkunç afette birlikte duracağız. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ulus olduğunu bir kez daha kanıtladınız." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısında sokakta çay satarak topladığı parayla depremzedelere yardım etmeye çalışan 12 yaşındaki Bosnalı çocuk Benjamin Mehanovic'e değindiğini anımsatan Konakoviç, Bosnalıların bir kez daha kalplerinin ne kadar büyük olduğunu kanıtladığını ve depremzedelere yardım için çok hızlı hareket ettiklerini kaydetti.

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