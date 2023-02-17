Samandağ'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Tekebaşı Mahallesinde yaşayan Cuma Toprak'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.



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