Hatay'da enkazdan kurtarılan baba kız, hastanede buluştu

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın enkazından kurtarılan Ayhan Güvercin ve 14 yaşındaki kızı, ilk kez hastanede bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 7 Şubat'ta Taşpınar Apartmanı'nın enkazından kurtarılan Ayhan Güvercin (40), Adana'daki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güvercin, hastaneden çıkar çıkmaz Antalya Şehir Hastanesi'nde yatan 14 yaşındaki kızı Zeliha'yı ziyaret etti.

Tekerlekli sandalyesinden kalkıp kızına sarılan baba, duygu dolu anlar yaşadı. Cep telefonu kamerasına yansıyan buluşmada baba kız, afetin ardından ilk kez sohbet etme imkanı buldu.

Genç kız, görüntülü görüşme yaptığı itfaiye ekiplerine de çabalarından dolayı teşekkür etti.

Güvercin'e "Zeliş" diye seslenen ekipler, "İyi misin? Görmeyeli ne kadar tatlı olmuşsun. Seni gördük daha iyi olduk." dedi. Genç kız da "Siz bana en büyük yardımı yaptınız. Sizi unutmam." ifadesini kullandı.

Akevler Mahallesi'nde yıkılan Taşpınar Apartmanı'nın enkazından Ayhan Güvercin, kızı Zeliha ve 4 yaşındaki oğlu Aras'ın yaralı kurtarıldığı, eşi ve bir kızının cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

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