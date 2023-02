Hatay'daki Ermeni asıllı vatandaşlar, fazla yardımların daha ihtiyaçlı yerlere ulaştırılmasını istiyor

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

HATAY (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/İBRAHİM AKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi sakinleri, ihtiyaç fazlası yardımların "daha fazla ihtiyaç duyan yerlere ulaştırılması"nı talep ediyor.

İlçe merkezine 3 kilometre mesafede 35 haneden oluşan 130 nüfuslu kırsal mahalle Vakıflı'da, depremlerde yıkılan bina ve can kaybı olmasa da korku yaşayan yaklaşık 30 kişi, İstanbul'a gitti. Mahallede kalanlar ise çay bahçesinin kapalı alanı ile çadırlarda barınmaya başladı.

Mahalle Muhtarı Berç Kartun, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük korku yaşadıklarını, artçı sarsıntılar nedeniyle halen evlerine giremediklerini söyledi.

Vakıflı'da depremlerin yıkıma yol açmadığını ancak bazı binalarda hasar olduğunu dile getiren Kartun, korkmaları nedeniyle patrikhanenin gönderdiği otobüsle 30'u mahallelerinden, 15'i İskenderun'dan 45 kişinin İstanbul'a gittiğini belirtti.

Deprem sonrası mahallelerine yapılan yardımlara değinen Kartun, şöyle dedi:

"İlk günden itibaren mahallemize yardımlar akıyor. Öncelikle yardımseverlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben bu kadar beklemiyordum. Helal olsun, Türkiye'de yardımseverlerimiz çokmuş. Devletimizden de Allah razı olsun, her hizmetimize koşuyor. Eksiğimiz var mı, yok mu soruyorlar. Yani çok iyiyiz, hiçbir eksiğimiz kalmadı. Memnunuz hizmetlerden dolayı. Her yerden, belediyelerden, Kızılay'dan yardım etmek için aradılar. 'İhtiyaç olanlara verin, biz yeterince aldık. Stok etmeye gerek yok. Yani ihtiyacımız oldukça biz size bildiririz' dedik ve herkesi geri çevirdik. Stok yapmanın anlamı yok, ihtiyacı olanlara yetişse daha iyi. Bizim şu an aşağı yukarı bir ay yetecek erzakımız var."

- Çay bahçesinin kapalı alanı geçici yuvaları oldu

Berç Kartun, her milletten insanın kardeşçe yaşadığı "medeniyetler şehri" Hatay'ın bir an önce eski günlerine dönmesini diledi.

Çay bahçesinin kapalı alanında kaldıklarını anlatan Kartun, "Bütün arkadaşlarımızı oraya topladık. Evlerinde yemiyor, içmiyorlar. Biz burada kendi mutfağımızı kurduk, yardımlardan gelen erzakla kahvaltı, öğle ve akşam yemeğini kendimiz yapıyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ohannes Keskin de Vakıflı'ya yapılan yardımlar için "inanılmaz" ifadesini kullanarak, hayırseverlere teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.