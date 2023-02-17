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Depremden etkilenen "can dostlar"ın imdadına hayvanseverler yetişti

AA

Depremden etkilenen "can dostlar"ın imdadına hayvanseverler yetişti

HATAY (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Hatay'da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen hayvanlar, kurulan sahra hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte çok sayıda binanın yıkılması ve hasar görmesine yol açan depremlerde, birçok hayvan ya öldü ya da yaralandı.

Yaralı hayvanlar için depremin ilk günlerinde başka illerden Hatay'a gelen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, sahra hastanesi kurdu.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına katılan hayvanseverler, buldukları ya da vatandaşlar tarafından getirilen hayvanları tedavi ediyor.

Tedavi edilenler arasında kedi, köpek ve kuşların yanı sıra kaplumbağa, koyun, tavşan ve keçi gibi hayvanlar yer alıyor.

- Şehir dışına çıkan bazı depremzedeler hayvanlarını emanet etti

HAYTAP saha sorumlusu Zuhal Arslan, AA muhabirine, depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ta İstanbul'dan yola çıktıklarını belirterek, hem insanlar için arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını hem de enkazda kalan hayvanlara yardım ettiklerini söyledi.

Kentte bir parkta sahra hastanesi kurduklarını aktaran Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enkazdan çıkan hayvanların ilk müdahalesini bu hastanede yapıyoruz. Kırılma ya da ezilme gibi durumlarda yakın illerdeki hayvan hastanelerine sevk ediyoruz. 10 günde 800 hayvana müdahale ettik. Bazılarını tedavi ettik, bazıları da çok aç ve susuzdu. Onları da sahiplendik. Evleri yıkılan ve başka şehirlere giden insanlar ağlayarak hayvanlarını bize bıraktı. Onlara yeni düzenlerini kurduklarında can dostlarını geri vereceğiz."

HAYTAP gönüllüsü Petek Nur Sezer de enkazda bulunan henüz birkaç gün önce doğmuş kediye bir haftadır kuvözde baktığını belirtti.

Kediyi biberonla beslediğini ifade eden Sezer, "Kül" adını verdiği bu hayvanı sahiplendiğini dile getirdi.

- "Kuşlarım için canımı hiçe saydım"

Bölgede çalışma yürüten Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneğinin (HAÇİKO) saha sorumlusu Ceyhun Güven, yaralı hayvanlar için Antakya'daki hayvan barınağının bir odasını kliniğe dönüştürdükleri bilgisini verdi.

Güven, çok sayıda yaralı hayvanı tedavi ettiklerini, uzun süreli tedavi olması gerekenleri de İstanbul'a götürdüklerini kaydetti.

Antakya'da enkazda sıkışan bir kediyi kurtardıklarını anlatan Güven, "Kuyruğu sıkıştığı için ampute edildi. Depremzede bir vatandaş bize 'Kedim bana kaybettiğim eşim ve kızımdan emanet. Lütfen tedavisi bitince geri getirin' dedi. Biz de tedavisini tamamladıktan sonra depremzede vatandaşa kedisini götürdük. O da biz de çok duygulandık." ifadelerini kullandı.

Depremde evinin bir bölümü yıkılan 65 yaşındaki Cemal Şahin ise sarsıntıyı hissedince ailece dışarı koştuklarını söyledi.

Bu sırada aklına papağan, kanarya ve muhabbet kuşlarının geldiğini aktaran Şahin, "Eve tekrar koştum. Sarsıntıyla merdivenden düşüp hafif yaralandım. Yine de kalktım ve koştum, 4 kafesi kucağıma alıp çıktım. Kuşlarım için canımı hiçe saydım. Kafesin içinde oldukları için uçma şansları yoktu. Onları öyle bırakamazdım." diye konuştu.

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