CEKUT ekibi Hatay'da enkazda bulduğu altın ve paraları polise teslim etti

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da görev yapan Cezaevi Arama Kurtarma (CEKUT) ekibi, müstakil bir evin enkazında bulduğu para ve altınları polise ulaştırdı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sivil memur, şoför, tekniker, teknisyen, kaloriferci ve infaz koruma memurlarından oluşturulan CEKUT ekipleri de ilk günden bu yana bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

CEKUT ekibi, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi Ufuk Sokağı'ndaki müstakil evin enkazında siyah bir çantanın içinde para ve altın buldu.

Ekip, çantadaki 4 bin lira, 3 bin 950 dolar, 420 avro, 1400 Suudi Arabistan riyali, 21 çeyrek altın, bir yarım altın ve iki tam altını tutanakla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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