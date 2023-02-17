Hatay ve Osmaniye'deki camilerde depremde ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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HATAY/OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay ve Osmaniye'deki camilerde "asrın felaketi"nde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde minaresi yıkılan Hacı Meryem İçcam Camisi'nde toplanan vatandaşlarca Kur'an-ı Kerim okundu.

Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazı dronla görüntülendi.

Dörtyol ilçesindeki İmamı Azam Camisi'nde de cuma namazı öncesi dualar edildi.

Cami cemaati, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Osmaniye'deki camilerde de depremde vefat edenler için dualar okundu.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'nde cuma namazı, Rize Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından kıldırıldı.

Vatandaşlar, daha sonra saf tutarak gıyabi cenaze namazını kılıp dua etti.

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