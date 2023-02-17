İtalya’nın Antakya’da kurduğu sahra hastanesi açıldı

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HATAY (AA) - “Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından İtalya’nın, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da kurduğu hastane hizmete girdi.

Antakya’da Defne Atatürk Stadı yanına kurulan hastanede, günlük 150 kişiye kadar hasta muayene edilebilecek.

Hastanede genel cerrahi, ortopedi, çocuk hastalıkları ve kadın doğum alanlarında uzman 18 doktor ve 43 hemşire görev yapıyor.

Laboratuvar ve X Ray gibi hizmetlerin de verildiği hastanede, aynı anda iki hastanın ameliyat edilebileceği ameliyathaneler de bulunuyor.

- "Hastane kurulurken nasıl yardımcı olabiliriz diye soruyorlardı"

Sahra hastanesinin ekip şefi Mario Raviolo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından İtalya hükümetinin, sahra hastanesi kurulması için kendilerine talimat verdiğini belirtti.

Raviolo, sahra hastanesi için gerekli ekipmanları taşıyan gemiyle Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limana ulaştıklarını, iki gün içinde de Antakya’da hastanenin kurulumunu tamamlayarak bu sabah hasta kabul etmeye başladıklarını dile getirdi.

Hastaneyi kurmaya başladıklarından sonra bölge halkının ve Türk yetkililerin kendilerine gösterdiği yakınlığa ve kurulum çalışmaları sırasındaki yardım önerilerine ilişkin Raviolo, “Buraya geldikten sonra mükemmel insanlarla karşılaştık. Hastane kurulurken nasıl yardımcı olabiliriz diye soruyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Raviolo, kendileri için bir kişiyi kurtarmanın dünyayı kurtarmak anlamına geldiğine dikkati çekerek bu doğrultuda Türkiye’deki depremzedelere yardım etmek için Antakya’ya geldiklerinin altını çizdi.

Ekibinin bir ay boyunca Antakya’da görev yapmayı planladığını sonrası için de Türk makamlarının kararına göre istenirse daha uzun süre hastanenin hizmet vermeye devam edebileceğini kaydeden Raviolo, görev süreleri bittikten sonra da sahra hastanesini Türk makamlarına teslim edeceklerini aktardı.

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