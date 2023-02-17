Hatay'da Miraç Kandili çadır mescitlerde idrak edildi

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Miraç Kandili dolayısıyla çadır mescitlerde program düzenlendi.

Antakya ilçesinin çeşitli noktalarına kurulan çadır mescitlerde, depremlerde hayatı kaybedenler için dua edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programlarda, din görevlilerince mevlit okundu, ilahiler söylendi.

Ayrıca, kent hoparlöründen dualar edildi.

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