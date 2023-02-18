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Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler "asrın felaketi"ne dayanamadı

AA

Zamana direnen Hatay'daki tarihi taş evler "asrın felaketi"ne dayanamadı

HATAY (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 200-250 yıllık, taş ve ahşaptan yapılmış eski evleri de yıktı.

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve dar sokaklar içerisinde mimari özelliklerinin yanı sıra avlularıyla dikkati çeken eski Antakya evleri de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden nasibini aldı.

Restorasyon çalışmalarıyla ev olarak kullanılmasının yanı sıra pansiyon ve kafeye dönüştürülen çok sayıda yapı, depremde büyük hasar gördü.

Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi etrafında yer alan ve yıllardır sayısız anıya tanıklık eden tarihi evlerden geriye büyük bir enkaz kaldı.

Farklı dine inananların bir arada yaşayıp aynı yol üzerinde yan yana dükkanlarda esnaflık yaptığı Uzun Çarşı da depremlerde ağır hasar aldı.

"Asrın felaketi"nde enkaza dönüşen taş ve ahşap evler ile Uzun Çarşı'nın son hali AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde yapılardaki yıkım depremin etkisini gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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