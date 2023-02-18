Beşir Derneği Hataylı depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek oluyor

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HATAY (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beşir Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da hem arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor hem de afetzedelere yardım eli uzatıyor.

Derneğin İç Ege Bölge Müdürü Suat Söğüt, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin haberini alır almaz arama kurtarma ve yardımcı destek ekiplerinin bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Ekiplerin AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalara başladığını belirten Söğüt, "Devletimizin ilgili birimleriyle koordineli bir şekilde kurtarma çalışmalarına destek verdik. Ekiplerimiz vardiyalı çalıştı. Hatay'da yaptığımız arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 20'nin üzerinde vatandaşımızı canlı şekilde çıkardık." dedi.​​​​​​​

Söğüt, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar da yaptıklarını anlattı.

Antakya ilçesinde mobil ikram aracının günlük ikramlarda bulunduğunu bildiren Söğüt şöyle konuştu:

"Burada çay, meyve suyu, kek gibi ikramlıklarla sıcak çorba ve sıcak yemek faaliyetini gerçekleştirmekteyiz. Çorbamız, yemeğimiz günde 2 kere çıkıyor. Kapasite artırma çalışması içindeyiz. Günde 3 öğün yemek vermek için kapasitemizi genişletiyoruz. Ayrıca bölgemizdeki afetzedelere bağışlanmış yardım malzemelerimiz tırlarla bölgeye geldi ve AFAD koordinasyonunda ilgili dağıtımı gerçekleştirildi. Buradaki hizmetimiz 24 saat esasına göre devam ediyor. Vatandaşlarımızın bize karşı çok ilgilerini görüyoruz."

Suat Söğüt, Hatay'da acı dinene kadar şehirde kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

Söğüt, "Devletimiz ne zaman derse ki 'Tamam arama çalışmaları bitti, ayrılabilirsiniz', o zamana kadar buradayız." ifadesini kullandı.

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