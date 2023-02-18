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Katarlı arama yetkilisi Al Ali: "Bir depremzedeyi enkaz altından sağ çıkardığımızda bu hüzün, mutluluğa dönüşüyor"

AA

Katarlı arama yetkilisi Al Ali: "Bir depremzedeyi enkaz altından sağ çıkardığımızda bu hüzün, mutluluğa dönüşüyor"

HATAY (AA) – MUSTAFA DEVECİ – "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar arama kurtarma ekibinin yetkilisi Fahad Al Ali, bölgedeki yıkımları gördükçe hüzünlendiklerini ancak enkazın altından bir kişiyi sağ çıkardıklarında bu hüznün, yerini umut ve mutluluğa bıraktığını belirtti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen ülkelerden biri de Katar oldu.

Katar’dan gelen 105 arama kurtarma uzmanı, eğitimli köpeklerle 7 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı. İlk olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çalışmalarına başlayan ekip, daha sonra iki gruba ayrıldı.

Bu gruplardan biri, Hatay’ın merkez ilçelerinden Antakya'ya geldi, diğer ekip ise Nurdağı'nda görev yapmaya devam etti.

Katar’dan gelen arama kurtarma ekipleri, bugüne kadar 2 kişiyi enkazın altından sağ çıkardı.

Antakya’da görev yapan Katar arama kurtarma ekibinin yetkilisi Al Ali, bölgedeki çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere Türk halkına ve Türk hükümetine başsağlığı dileyen Al Ali, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani’nin depremzedelere yardım etmek için hızlı hareket edilmesi talimatıyla arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldiklerini belirtti.

Al Ali, Katar arama kurtarma ekiplerinin daha önce Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerde görev yaptığını ancak ilk defa böylesine bir yıkım ve can kaybının olduğu bir bölgede çalıştıklarını ifade etti.

Deprem bölgesinde karmaşık duygulara kapıldıklarını dile getiren Al Ali, "Yıkım görüntüsünün önünde hüzünleniyoruz ancak bir depremzedeyi enkaz altından sağ çıkardığımızda bu hüzün, umut ve mutluluğa dönüşüyor." dedi.

- "Büyük bir dayanışma ve yardımlaşa çabası vardı”

Katarlı yetkili, bölgedeki çalışmalarında hem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hem de halktan büyük yardım aldıklarına işaret ederek "Halktan gönüllüler bize nasıl yardım edeceğini her zaman soruyordu. AFAD gitmemiz gereken yerleri söylüyordu. Büyük bir dayanışma ve yardımlaşa çabası vardı." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarında bölge halkının verdiği desteğe ilişkin Al Ali, "Türk halkı sabırlı, yardımsever ve sevimli bir halk. Arama kurtarma çalışmalarının düzenli bir şekilde ilerlemesi için ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Bölgede yıkımın büyük olduğunu vurgulayan Al Ali, enkazların arasında çocukları görmenin kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Al Ali, depremin Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini sözlerine ekledi.

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