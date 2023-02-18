Menajeri, Hataysporlu Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri, oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Atsu'nun menajeri Nana Sechere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Sechere, "Tüm iyi dileklerde bulunanlara, Christian Atsu'nun cesedinin bu sabah bulunduğunu üzülerek bildirmek zorundayım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle herkese duaları ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ayrıca Sechere, Atsu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu."

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