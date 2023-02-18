Belen'de kurulan "Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi"nden depremzedelere 3 öğün yemek dağıtılıyor

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HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Alperen Ocakları Vakfı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde spor salonunda kurulan aşevinden afetzedelere 3 öğün yemek veriliyor.

Depremlerin ardından bölgeye gelerek enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerine katılan vakfın üyeleri, afetin yol açtığı yaraların sarılması için geçici konaklama alanları oluşturulması ve iaşe amacıyla yürütülen çalışmalara da destek oluyor.

Belen Spor Salonu'nda "Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi"ni kuran vakıf, hazırlanan 1500 kişilik yemeği günde 3 öğün hem bu alanda hem de çadır kentlerde dağıtıyor.

Yemek dağıtımına, yaklaşık 14 yıl önce Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve çocukları da maddi destek sağladı.

Alperen Ocakları Vakfı Teşkilat Başkanı Kazım Birtane, AA muhabirine, ilk depremin haberini almalarından itibaren Alperen Ocakları'nın yurdun dört bir yanından yardıma koştuğunu söyledi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin yanında insani yardım ekiplerinin sahada 24 saat görev yaptığını belirten Birtane, şöyle konuştu:

"Aşevi hizmetleri vermeye başladık ve insani yardım faaliyetlerimiz bu manada devam ediyor. Hatay Belen'de de şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'yla hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş adına eşi Yasemin Güneş hanımefendinin isteği üzerine yemek ikramımız var. Belen'de vatandaşlarımız evlerine kavuşana kadar aşevi hizmetimiz devam edecek. Allah hayır sahiplerinin yardımlarını kabul eylesin."

Birtane, İskenderun ilçesinde görev yapan ve depremde eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin ailesine başsağlığı diledi.

- "Biz güçlü bir ülkeyiz, Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız"

Yasemin Güneş ise deprem bölgelerinde yaşananları içinde hissettiğini ve onlar için bir nebze de olsa bir şey yapmak istediğini anlattı.

Eşini kaybettiği dönemde devlet millet el ele kendisinin ve diğer ailelerin yanında olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

​​​​​​​"Elimizden ne geliyorsa onlar için yapmaya hazırız. İsmail için Muhsin Başkan, diğer şehitlerimiz ve depremde hayatlarını kaybeden basın mensupları için bölgede Alperen Ocakları'nın kurduğu aşevinde yemek vermek istedik oğullarımla beraber. Oğullarım babalarından aldıkları maaşı bağışladılar. Depremzedelerimizin bir günlük yemek ihtiyacını karşıladık. Hakk'ın rahmetine kavuşan her vatandaşımız bizim canımız, kimliği her ne olursa olsun. Biz güçlü bir ülkeyiz, Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız. Devlet millet el ele vererek acımızı, onurla hep beraber sırtlayıp unutmadan, bağırmadan çağırmadan ortak dil kullanarak hep beraber aşmamız lazım."

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