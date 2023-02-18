Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti

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HATAY (AA) - ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde afetzedelere ziyarette bulundu.

Dr. Mehmet Öz ile kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a geldi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden ikili, tedavilerine devam edilen hastalar ve depremden yaralı kurtulanlarla görüştü.

Hasta ve yaralı yakınlarıyla da sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı.

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