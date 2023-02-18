Hatay Valiliği ev taşıma ücretlerine azami sınır koydu

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HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilde ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Vali Doğan, yazılı açıklamasında, merkez Antakya ilçesi sınırları içinde ev taşıma ücretinin en fazla 5 bin lira olacağını duyurdu.

Doğan, "Antakya-Yayladağı 6 bin, Antakya-Reyhanlı 6 bin, Antakya-Arsuz 7 bin, Antakya-Erzin 8 bin lira, ev taşıma asansör bedeli 1000 lira olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

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