Hatay'da depremde yıkılan 80 binanın enkazının kaldırılmasına yarın başlanacak

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HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan 80 binada yarından itibaren enkaz kaldırma çalışması yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan bazılarında yarın enkaz kaldırma çalışmasına başlanacağı belirtildi.

Söz konusu 80 binanın adreslerine yer verilen açıklamada, "Belirtilen adreslerde, bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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