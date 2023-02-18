Hatay Samandağ'da görevli askerler, yardımları depremzedelere ulaştırıyor

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde görevli askerler, yardım dağıtım faaliyetlerine katılıyor.

Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı, Koyunoğlu Mahallesi'nde vatandaşlara gıda maddesi bulunan yardım paketlerini teslim etti.

Yetkililer, yardım dağıtım çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.







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