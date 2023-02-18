Kocaelili gönüllü berber ve kuaförler çadır kentte depremzedeleri tıraş etti

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HATAY (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Kocaeli'den Hatay'a gelen gönüllü berber ve kuaförler, geçici barınma alanlarındaki depremzedeleri tıraş edip saç bakımı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çadır kentlerde yaşayan depremzedelerin kişisel bakımlarını yapmak için Kocaelili kuaför ve berberler gönüllü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente getirilen 45 berber ve kuaför, çadırda kuaför salonu oluşturarak depremzedelere hizmet verdi.

Bir günde 300'e yakın afetzedenin kişisel bakımını yapan gönüllüler, bölgede görevli asker, polis ve arama kurtarma ekiplerini de tıraş etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, depremzedelerin bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Geçmişte aynı acıyı yaşayan Kocaeli'den berber ve kuaförlerin gönüllü olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Büyükakın, "Depremzedeler çok zor günler yaşıyor. Bazen saçının kesilmesi bile insanı hayata bağlayan bir nokta olabilir. Bu hizmetler dayanışmanın, birlikteliğin bir vesilesidir. Burada yalnız olmadıklarını anlatan bir vesiledir. Her şeyden önce moraldir. Berber ve kuaförlerimizi kıymetli davranışları nedeniyle kutluyorum." diye konuştu.

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt da toplumun her kesiminin depremzedeler için bir şeyler yapmaya çalıştığını anlattı.

Sabahın ilk saatlerinde işe koyulduklarını dile getiren Bozkurt, "Hiç oturmadan saatlerdir çalışıyorlar. Saç kestirmeleri, kişisel bakımlarını yapmaları, onların yanında olduğumuzu bilmeleri hem onları hem bizi mutlu etti." dedi.

- "Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu"

Gönüllü berberlerden Taner Turan, bir nebze olsa depremzedelerin yüzlerini güldürdükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Gebze ilçesinden gelen Fatih Şen ise acının ortak olduğunu, bu nedenle hiç düşünmeden Hatay'a geldiklerini vurguladı.

Depremzedeleri büyük bir özenle tıraş ettiklerini kaydeden Şen, "Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Yorulmak nedir bilmeden elimizden geldiği kadar kişisel bakımlarını yapacağız." ifadesini kullandı.

Kuaför Aydan Köyan da deprem olduktan sonra Hatay'a gelerek gıda yardımında bulunduğu bilgisini verdi.

Kocaeli'ye döndükten sonra kuaförlerin Hatay'a gideceğini duyduğunu aktaran Köyan, "Ben de hemen gönüllü oldum. Burada depremzede kadınların büyük ilgisiyle karşılaştım." değerlendirmesinde bulundu.

Depremzede Mehmet Yüksek, zor günler yaşadıklarını dile getirerek, berber ve kuaförlere teşekkür etti.

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